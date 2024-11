Torino, l'ultima idea per sostituire Zapata è Beto

Il Torino è alla disperata ricerca di un attaccante per sostituire l’infortuno Zapata: ecco il piano

Dire che il Torino sta attraverso un periodo complicato è un eufemismo. Paolo Vanoli si ritrova in una situazione difficile dopo aver addirittura assaporato la testa della classifica di Serie A.

Che quella non fosse la posizione a cui puntare era ovvio, ma in molti non si aspettavano nemmeno di lottare per la salvezza, come affermato dallo stesso allenatore dopo la sfida contro la Juventus nel derby per 2-0.

Uno dei motivi di questo tracollo che ha portato i granata a perdere sei delle ultime sette partite è l’assenza di Zapata. Il bomber del Torino era arrivato a quota 3 gol in 7 partite, diventato anche capitano nel periodo pre-stagionale.

Il 33enne si è però rotto il crociato contro l’Inter nei minuti finali e ora va necessariamente sostituto. Sia Adams che Sanabria, così come Njie, non possono ricoprire in maniera perfetta la figura di Zapata, anche solo per termini fisici.

Per questo è spuntato nelle ultime ore il nome di Beto. Secondo Tuttosport, l’attuale centravanti dell’Everton non riesce a trovare spazio e tornerebbe ben volentieri in Italia, dove tanto aveva fatto bene con l’Udinese. L’idea sarebbe quello di acquistarlo in prestito, formula che potrebbe interessare al club inglese che vorrebbe evitare di svalutarlo, dato che è stato comprato a 30 milioni.