L’infortunio di Duvan Zapata costringe il Torino a scegliere il nuovo capitano, nel frattempo Paolo Vanoli cambia strategia al Filadelfia

Se c’è una cosa che Paolo Vanoli, quando si è messo alla guida del Torino, non si sarebbe mai e poi mai aspettato, è di ritrovarsi – dopo appena quattro mesi dal suo approdo in granata – privo del proprio capitano: Duvan Zapata. Con la lesione del crociato e dei due menischi, la stagione del colombiano è bella che terminata. Dopo gli addii estivi di Buongiorno e Bellanova, con il classe ‘91 il Toro perde così l’ultima colonna della passata stagione, oltre che un riferimento tecnico-tattico di imprescindibile valore.

«Dovremo dare tutti qualcosa in più» ha tuonato Vanoli ieri a Palermo. Un monito che arriva puntuale e preciso verso il proprio spogliatoio. Da domani il Torino riprenderà infatti gli allenamenti al Filadelfia e il tecnico ex Venezia si aspetta una reazione emotiva da parte dei suoi giocatori.

E’ altresì probabile che la fascia da capitano lasciata orfana da Zapata possa carambolare sui bicipiti di Karol Linetty o Samuele Ricci. Quest’ultimo è forse l’uomo più rappresentativo del Torino targato Vanoli, oltre che protagonista di un indubbio percorso di crescita. Il primo invece ha già rivestito tale ruolo in stagione (vedi con l’Empoli complice l’assenza dell’ex Atalanta) e gode di una maggiore esperienza. Ma quel che è certo, è che quel «qualcosa in più» citato dall’allenatore sia riferito al mondo Toro nel suo insieme più ampio: titolari, non, e forse anche alla società.

In attesa di scoprire cosa riserverà il mercato, come spiegato martedì è la giornata fissata per la prima seduta dopo il ko di San Siro contro l’Inter. Vanoli rimane concentrato sul suo lavoro: il vademecum del proprio credo calcistico. Al vaglio la possibilità di cambiare modulo, magari schierando la difesa a quattro e Vlasic come trequartista. Tempo e calma legati alla pausa nazionali non potranno che essere ossigeno per i polmoni del tecnico. Si ritorna in campo con il Cagliari il 20 di ottobre.