Toro, allenamento a porte aperte al Filadelfia: assente Iago – VIDEO

Toro, allenamento a porte aperte al Filadelfia alla ripresa verso la trasferta di Brescia: assenti Iago e Bonifazi – VIDEO

(dall’inviato al Filadelfia di Torino) – All’indomani della sconfitta patita nel derby della Mole, il Torino ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti al Filadelfia verso la delicatissima trasferta di Brescia. Circa 300 i tifosi sugli spalti del terreno di gioco secondario, tra qualche timido applauso e alcuni urlacci di disappunto nei confronti della squadra.

Assenti Bonifazi, che ha seguito parte dell’allenamento in borghese da bordo campo, e Iago Falque, che non si è ancora sottoposto agli esami per valutare l’entità dell’infortunio patito in allenamento venerdì scorso perché rientrato in Spagna a causa della morte della nonna. Presenti invece in panchina Bava, Comi, Barile e Moretti.