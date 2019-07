Toro, anche Lukic rinuncia alle vacanze per l’Europa

Da ieri pomeriggio Sasa Lukic ha raggiunto il Toro al lavoro a Bormio, rinunciando ad alcuni giorni di vacanza

A dieci giorni dall’esordio in Europa league, il Toro riabbraccia uno dei protagonisti della cavalcata del girone di ritorno, Sasa Lukic. Il serbo, reduce dagli europei under 21 con la sua Nazionale, avrebbe potuto usufruire ancora di alcuni giorni di vacanza, ma ha preferito raggiungere i compagni. Il centrocampista vuole farsi trovare pronto per le prime gare stagionali, contagiato dall’entusiasmo che ha travolto l’ambiente granata con l’ammissione in Europa League.

Oggi Lukic non scenderà in campo nella seconda amichevole della prestagione contro il Merano, ma proseguirà nella tabella di lavoro personalizzato. L’obiettivo è quello di averlo a disposizione per la sfida di giovedì 25 luglio ad Alessandria, dove il Toro affronterà con ogni probabilità il Debrecen. Il terzo turno preliminare di Europa League non sarà però l’esordio nelle manifestazioni continentali del serbo, che ha già calcato quei palcoscenici ai tempi del Partizan.

Dopo una prima parte di stagione trascorsa ad assimilare i concetti del calcio di Mazzarri, Lukic è stato uno dei pilastri della scalata verso l’Europa del Toro. Nelle 11 sfide in cui il serbo è stato schierato titolare, il Toro ha vinto in sette occasioni, pareggiando le rimanenti quattro. Con Lukic in campo la squadra granata è parsa molto più solida, subendo solo 5 reti e realizzandone ben 17. Ora il ventiduenne serbo è pronto ad affrontare la stagione della consacrazione, e conquistare definitivamente un posto da titolare. Che Mazzarri potrebbe concedergli molto presto, visto che il Toro, con Lukic in campo dall’inizio, non ha mai perso.