Toro, caccia al secondo portiere: due i profili seguiti

Il Toro è alla caccia di un secondo portiere dopo la partenza di Salvador Ichazo: due sono i profili seguiti

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere di Torino, i granata sono alla ricerca di un secondo portiere dopo la partenza di Salvador Ichazo. Il club di Cairo, dietro a Sirigu, vorrebbe un giovane estremo difensore.

Un profilo in grado di crescere alle sue spalle. Tra i profili seguiti troviamo il nome di Adrian Semper, croato tornato alla Dinamo Zagabria dopo l’ultima stagione al ChievoVerona. Ma non è tutto. Come confermato dalla redazione di calcionews24, ci sarebbe anche un secondo profilo. Si tratta di Stefano Gori, classe 1996 del Pisa.