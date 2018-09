Seduta a porte chiuse con partitella finale per i granata di Mazzarri: si punta sul recupero completo di Aina

E il settimo giorno il Toro…lavorò. Anche di domenica la squadra di Mazzarri suda e fatica sul manto erboso del Filadelfia di Torino. Il ritrovo è previsto per il primo pomeriggio e, come è già accaduto nella giornata di ieri, il lavoro sarà di natura tecnico-tattica, con particolare insistenza sugli schemi da adottare in generale per tutta la stagione, e con un lavoro speciale per chi è arrivato da meno settimane (sia dal punto di vista fisico, sia da quello tattico).

Intanto si fa il punto sugli infortunati. Anche ieri si sono allenati a parte i tre dell’infermeria: Lyanco, Aina e Ansaldi ma è soprattutto sul nigeriano che Mazzarri spera e prega di averlo a disposizione già per la trasfera di Udine di domenica pomeriggio. Anche oggi, il terzino dovrebbe lavorare a parte, per rientrare poi a regime la prossima settimana. Si aspetta però la conferma dei medici granata, prima di accorparlo nuovamente al gruppo. Come è successo già ieri mattina anche oggi il lavoro di Mazzarri sarà off-limits, seduta a porte chiuse.