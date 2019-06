Toro, in attesa del verdetto europeo decolla il mercato, riscattato Bonifazi

L’attesa per il verdetto Uefa si fa snervante, ma il Toro inizia a muoversi sul mercato: controriscattato Bonifazi dalla Spal, piace Fares

Ancora incerto del proprio futuro europeo, il Toro non ha perso tempo sul mercato, esercitando il controriscatto per Kevin Bonifazi. La Spal aveva fatto valere il proprio diritto di riscatto sul difensore ma la società granata ha immediatamente riportato a casa il reatino. Il centrale campione d’Italia con la Primavera di Moreno Longo ne 2015 è però ambito da diverse squadre, tra cui Roma, Bologna e Milan, e il suo futuro potrebbe essere lontano dal Piemonte. La concorrenza infatti in difesa al Toro è agguerritissima, con Izzo, Nkoulou, Djidji, Lyanco e Bremer, e Bonifazi potrebbe essere sacrificato in nome di una plusvalenza per alimentare il mercato in entrata.

Ma il discorso con la Spal, che ha lanciato il centrale già in serie B, è tutt’altro che chiuso. I ferraresi sono infatti pronti a fare un ulteriore sforzo per rimettere Bonifazi a disposizione di mister Semplici. Spuntarla su tante rivali dalla forza economica superiore è complicato, ma gli emiliani hanno in mano una carta che potrebbe sparigliare il mazzo. Per convincere il Toro infatti i biancazzurri potrebbero inserire nella trattativa Mohamed Fares, esterno che piace tantissimo ai granata. L’algerino è infatti il nome nuovo per la corsia sinistra granata, viste le difficoltà per portare all’ombra della Mole Mario Rui. La valutazione del Napoli per il portoghese ha raffreddato l’interesse del Toro, che ha preso in considerazione altri profili, e Fares è ai primi posti della lista di Mazzarri. L’algerino, esploso in questa stagione con il cambio di ruolo, è stato individuato come l’ideale alter ego di Ansaldi sull’out sinistro. Inoltre Mazzarri preferirebbe puntare su elementi che già conoscono il campionato italiano, e nei prossimi giorni potrebbe esserci l’affondo decisivo. La valutazione di Bonifazi e Fares è molto simile, la fumata bianca potrebbe essere dietro l’angolo.