Il Toro pensa già al derby di venerdì sera contro la Juve: Mazzarri prepara una sorpresa al centro della difesa

Non c’è tempo, in casa Toro, per godersi un successo ai danni del Milan dal profumo di Champions League. Perché il calendario è serrato e, già venerdì sera, a Torino sarà tempo di derby. Da affrontare nel fortino bianconero dell’Allianz Stadium, impegno cui domandare comunque punti fondamentali nella lunga volata che conduce all’Europa.

Una sfida che, soprattutto sponda granata, non ha certo bisogno di essere preparata dal punto di vista emotivo. A maggior ragione in concomitanza – come quest’anno – delle celebrazioni per il 70° anniversario da quel maledetto 4 maggio 1949. Una sfida, dunque, già da settimane nei pensieri dell’ambiente intero. E, perché no, anche in quelli dello stesso mister Mazzarri. Che in vista del confronto con i “cugini” bianconeri dovrà operare alcuni accorgimenti di formazione.

Da un lato, infatti, il tecnico di San Vincenzo potrà contare nuovamente su Baselli e Zaza, che contro il Milan hanno scontato le rispettive squalifiche. Ma dall’altro – al saldo del fresco infortunio di Parigini e di quelli in via di risoluzione di Iago – dovrà sopperire all’assenza di Moretti. Che, da diffidato, è stato ieri sera ammonito nel corso della ripresa con i rossoneri. Per andare a colmare la lacuna al centro della difesa, allora, Mazzarri dovrà valutare tra due possibili soluzioni.

La prima, più lineare, porta al nome di Bremer. L’unico centrale a disposizione in questo momento per sostituire il compagno squalificato, dato che Djidji ha anzitempo concluso la stagione. Ma il brasiliano, al momento, non ha dato le risposte e le garanzie che lo staff tecnico sperava di ottenere. E così, nei pensieri del tecnico, già ieri sera ha fatto breccia una seconda soluzione. Quella che potrebbe prevedere un accentramento, tra i tre di difesa, di De Silvestri. «E’ un ruolo che posso fare, sono a disposizione e deciderà il mister – si è candidato lo stesso esterno destro nel post-gara -. Ma, se giocherà Bremer, sono comunque sicuro che disputerà una grande partita». Quella che servirà per continuare a coltivare il sogno Champions League.