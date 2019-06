Toro, l’Europa sblocca il mercato e lancia Massimo Bava

L’esclusione dalle coppe del Milan rilancia il Toro in Europa League, ora il mercato dei granata può decollare, orchestrato dal neo ds Bava

Il tanto atteso verdetto del Tas di Losanna è finalmente arrivato, e ora manca solo la comunicazione dell’Uefa per rendere ufficiale il ripescaggio del Torino in Europa League. Ma è solo questione di ore, e poi il sogno granata di tornare nelle coppe sarà realtà inconfutabile. Intanto il Toro ha ufficializzato la nomina di Massimo Bava a direttore sportivo, e ora finalmente il mercato della società piemontese potrà decollare. Il ripescaggio in Europa League cambia decisamente le priorità granata per quanto riguarda la campagna di rafforzamento. Innanzitutto la rosa dovrà essere molto più profonda per poter affrontare tre competizioni, e poi alcune mosse dovranno essere concluse rapidamente, perché dal 25 luglio il Toro sarà atteso da ben tre turni preliminari. Certamente il ritorno nelle coppe assicura rende decisamente più attraente la maglia granata agli occhi dei calciatori corteggiati.

L’obiettivo principale di Cairo e Bava è sempre quello di regalare a Mazzarri un giocatore in grado di regalare fantasia e imprevedibilità alla manovra. Il ritorno in Europa rilancia la candidatura di Roberto Pereyra, ma il passare delle settimane ha visto crescere le candidature di Simone Verdi e Gianluca Caprari. Piste difficili da percorre soprattutto perché onerose, ma in considerazione della partecipazione alle coppe europee, la società ha pronto un extra budget per il mercato. Il nuovo direttore sportivo è al lavoro da giorni e non è nemmeno da escludere un’operazione condotta a fari spenti.

Altro ruolo scoperto è quello dell’esterno sinistro, posizione dove Mazzarri dispone del solo Ansaldi. Mario Rui è una pista quasi tramontata, e la trattativa per Di Marco non è mai decollata. Altra idea è quella di trovare una punta giovane in grado di affiancare o eventualmente sostituire Belotti. Petagna e Cutrone sono i sogni di quest’inizio estate, ma il loro destino è legato a quello di Simone Zaza. Solo una partenza dell’attaccante lucano potrebbe infatti fare loro posto nella rosa granata.