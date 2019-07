Toro, nessuna frattura per Iago Falque, lo spagnolo in dubbio per Debrecen

Il Toro è tornato ieri ad allenarsi al Filadelfia, privo di Iago Falque, per cui fortunatamente sono escluse fratture alla caviglia

Dopo un giorno di meritato riposo in seguito alla vittoria sul Debrecen, il Toro è tornato ieri in campo al Filadelfia per preparare la gara di ritorno. Assente Iago Falque, uscito malconcio dalla sfida di giovedì. Lo spagnolo ha svolto solo specifiche terapie, ma gli esami sostenuti hanno fortunatamente escluso fratture alla caviglia. Si tratta quindi di una forte contusione, e nei prossimi giorni il galiziano potrà svolgere ulteriori accertamenti.

Iago a questo punto è però in forte dubbio per la gara di giovedì in Ungheria. Visto il risultato della partita di andata Mazzarri potrebbe tranquillamente risparmiare lo spagnolo, per non correre rischi ulteriori. Inoltre il tecnico toscano ha a disposizione uno Zaza in forma smagliante, che rappresenta un’alternativa di lusso all’iberico. Quello tra i due potrebbe rivelarsi un dualismo in gradi di durare per tutta la stagione, in grado di permettere al Toro di variare assetto tattico a seconda dell’avversario. Schierando il lucano Mazzarri potrebbe tornare all’attacco a due punte, mentre con Falque i granata punterebbero sul 3-4-2-1 che rappresenta la svolta di questa stagione.

Intanto a breve l’allenatore toscano potrà disporre di una risorsa in più, con il ritorno in gruppo di Vittorio Parigini. L’esterno di Pancalieri ha superato il problema muscolare che lo costretto ai box nello scorso finale di stagione, e ora scalpita per poter tornare in campo.