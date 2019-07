Toro, oggi il sorteggio del terzo turno dei preliminari di Europa League

Il Toro giovedì affronterà il Debrecen nel secondo turno di Europa League, oggi i granata conosceranno il possibile successivo rivale

Il Toro continua a preparare la sfida di Europa League con il Debrecen, e oggi i granata si alleneranno al Moccagatta di Alessandria dove giovedì affronteranno gli ungheresi. qualche ora prima di scendere in campo per la seduta però, Belotti e compagni conosceranno il possibile rivale del turno successivo. Alle 14 a Nyon andrà difatti in scena il sorteggio del quarto turno preliminare di Europa League, l’ultimo prima dei play off che daranno l’accesso alla fase a gironi.

Il Toro ha evitato le insidie maggiori, che potevano essere rappresentate da Rangers Glasgow, Aberdeen e Trabzonspor, ma la strada sembra decisamente più in salita di 5 anni fa. I granata potranno affrontare infatti una tra Austria Vienna, Anversa, o la vincente di tre sfide che si giocheranno a partire da giovedì. Le partite in questione sono quelle tra gli svedesi del Norkopping e i lettoni del Liepaja, tra gli azeri del Gabala e i georgiani della Dinamo Tblisi e tra i bielorussi del Soligorsk e i danesi dell’Esbjerg. Sfide complicate, per il valore delle avversarie, come Vienna, Anversa e Norkopping, o per la logistica, con trasferte lunghe e scomode.

Intanto sono terminati i lavori allo stadio Moccagatta di Alessandria: se l’Uefa darà l’ok, la sfida con il Debrecen sarà omologata per seimila spettatori, per la felicità del tifo granata.