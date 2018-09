Il Toro svelerà finalmente la terza maglia che utilizzerà in questa stagione: la divisa verrà presentata da Soriano

Appuntamento da non perdere per tutti i tifosi del Toro domani in via Lagrange 3 alle 18 a Torino. Nel negozio di “Robe di Kappa”, verrà presentata infatti la terza maglia che i granata utilizzeranno in questa stagione. Un evento organizzato grazie alla partnership con Suzuki che presenterà al pubblico anche il nuovo fuoristrada della casa automobilistica giapponese: il Jimny. Occasione per i tifosi del Toro di incontrare Roberto Soriano, che sarà presentato ufficialmente al pubblico domani pomeriggio. Ecco il comunicato ufficiale del Toro con i dettagli sull’evento:

«Il 12 settembre alle ore 18 Suzuki e il Torino FC vi invitano a Torino, presso lo Store Robe di Kappa in via Lagrange 3, per l’unveiling di tre straordinarie novità: