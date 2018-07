Toro, il punto sugli infortunati: affaticamento per Baselli, contusione per Falque

I due giocatori hanno lasciato anticipatamente la seduta pomeridiana del Toro

Piccolo contrattempo per Iago Falque e Daniele Baselli. I due giocatori hanno dovuto abbandonare anzitempo la seduta d’allenamento pomeridiana agli ordini di Mazzarri. Tuttavia, il tecnico granata può sorridere. Le condizioni dei due giocatori, secondo quanto filtra dalla società granata, al momento non sembrerebbero preoccupare. Per lo spagnolo, uscito dal campo di allenamento con una vistosa fasciatura sopra e sotto il ginocchio della gamba sinistra, si tratterebbe di una semplice contusione. Problema molto frequente visti i pesantissimi carichi di lavoro durante questa fase di stagione. Anche per Baselli situazione da monitorare, ma non sembra esserci nulla di grave: affaticamento per lui.

Non hanno partecipato alla sessione di lavoro neanche Lukic e Berenguer: il serbo è monitorato dallo staff medico a seguito di problemi muscolari, mentre lo spagnolo ieri è stato colpito da sindrome influenzale. Bonifazi, invece, è stato sottoposto questa mattina a Milano a intervento chirurgico per eliminare i problemi che gli erano causati da sport ernia bilaterale e che lunedì scorso lo avevano costretto a lasciare il ritiro di Bormio. Infermeria semi piena per Mazzarri che man mano recupererà i vari acciaccati, visto i lievi problemi che hanno fermato alcuni giocatori granata.