Toro, servono due giovani della Roma per liberare Petrachi

Nei prossimi giorni Petrachi sarà ufficialmente il ds della Roma, che per liberarlo dal Toro cederà ai granata due giovani a prezzo simbolico

E’ finalmente giunta ai titoli di coda la storia decennale tra Gianluca Petrachi e il Toro, destinata a chiudersi senza lieto fine. La lunga battaglia per liberare il direttore sportivo ha un vincitore, Urbano Cairo, che otterrà dalla Roma e dallo stesso Petrachi ciò che desidera. L’ormai ex dirigente granata dovrà rinunciare ad alcuni emolumenti dovutogli, mentre i capitolini dovranno cedere ad un prezzo simbolico due giovani del settore giovanile. Il tutto poiché Petrachi è ancora sotto contratto con il club piemontese per un anno.

Il primo giocatore giallorosso che rinforzerà la Primavera granata è Jean Freddi Greco, centrocampista centrale classe 2001. Italiano di origini malgasce, Freddi Greco è un mediano molto abile in fase di recupero palla, dotato di grande dinamismo. Mancino, grazie alla sua versatilità può giostrare anche come esterno di sinistra, sia alto che basso. Nell’ultimo campionato Primavera ha realizzato due gol e due assist.

Insieme a Freddi Greco potrebbe sbarcare all’ombra della Mole anche Flavio Bucri. Centravanti nato nel 2001, Bucri quest’anno ha disputato nove partite con la maglia della Primavera giallorossa, realizzando una doppietta nella sfida con il Milan. Bucri e Freddi Greco saranno di fatto gli ultimi colpi di Massimo Bava come responsabile del settore giovanile del Toro. Il loro ingaggio libererà Petrachi, e Bava verrà immediatamente nominato suo successore.