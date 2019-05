Toro, un ripescaggio in Europa può cambiare il mercato, e portare Pereyra

Un ingresso in Europa al posto del Milan permetterà al Toro di essere più competitivo sul mercato, primo obiettivo Roberto Pereyra

Il campionato del Toro si è chiuso domenica con il successo con la Lazio, ma la partita decisiva per i granata si deve ancora giocare. Nei prossimi giorni a Nyon si deciderà sul futuro dei rossoneri, ed un’estromissione dalle competizioni europee non è assolutamente da escludere. A quel punto il mercato dei granata potrebbe cambiare, perché Mazzarri avrà bisogno di una rosa molto più profonda per affrontare tre competizioni. Inoltre l’ingresso in Europa League permetterebbe alla società di poter alzare il tiro, e raggiungere giocatori che senza una vetrina continentale difficilmente accetterebbero un’offerta. Il primo obiettivo del Toro tornerebbe così l’argentino Roberto Pereyra, già lungamente seguito dai granata.

El Tucuman ha già lavorato con Mazzarri al Watford, e il tecnico livornese vorrebbe averlo di nuovo a disposizione. Nell’incontro avuto lunedì col presidente Cairo, l’allenatore di San Vincenzo ha sottolineato la necessità di un profilo in grado di dare qualità sulla trequarti al gioco granata, ma di sapere allo stesso tempo giocare anche da interno di centrocampo. Identikit perfetto di Pereyra, che conosce già i meccanismi del gioco di Mazzarri e diventerebbe così l’obiettivo numero uno del mercato del Toro in quel ruolo. Ma non sarà una trattativa semplice, perché senza Europa difficilmente l’argentino abbandonerà la Premier, e poi perché il Watford ha pretese molto elevate per liberare il giocatore.

Gli oltre 25 milioni chiesti per il ventottenne, che quest’anno ha realizzato sei reti in campionato, sono inoltre decisamente troppi per il Toro. I granata proveranno a far abbassare le pretese agli inglesi, soprattutto perché la prossima nei programmi sarà la stagione del salto di qualità. Prima però bisogna attendere il parere della Camera Giudicante dell’Uefa, e solo in caso di ammissione all’Europa si potrà iniziare a trattare.