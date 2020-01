Toro, Verdi chiede scusa: «Fiero di questo gruppo» – FOTO

Simone Verdi è tornato sul diverbio avuto ieri pomeriggio con Mazzarri al momento del cambio. Le parole dell’attaccante granata

Simone Verdi ha chiesto scusa per il diverbio avuto con Walter Mazzarri per il cambio voluto dal tecnico granata durante Toro-Bologna. L’attaccante del Toro aveva palesato il suo malumore per la sostituzione, scatenando la reazione funesta di Mazzarri nel post partita. Queste le parole di Verdi su Instagram.

«Vittoria molto importante contro un avversario difficile da affrontare! Orgoglioso di questo gruppo».