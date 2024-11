Tottenham, ufficiale la squalifica a Bentancur per razzismo a Son: il comunicato

Il comunicato ufficiale della Premier League sulla squalifica di Rodrigo Bentancur, centrocampista del Tottenham, per razzismo

Di seguito il comunicato della Premier League sulla squalifica per razzismo a Rodrigo Bentancur, centrocampista del Tottenham ed ex Juve.

COMUNICATO – «Il centrocampista del Tottenham Rodrigo Bentancur è stato squalificato per sette partite dalla Football Association (FA) e multato di £ 100.000 per una violazione della regola FA E3 in relazione a un’intervista con i media. La sospensione nazionale del 27enne inizierà sabato 23 novembre quando gli Spurs visiteranno il Manchester City, e salterà sei partite di Premier League, più i quarti di finale della Coppa EFL contro il Manchester United giovedì 19 dicembre. Una dichiarazione della FA ha affermato: “È stato affermato che il centrocampista del Tottenham Hotspur ha violato la regola FA E3.1 in quanto ha agito in modo improprio e/o ha usato parole offensive e/o insultanti e/o ha screditato la partita. È stato inoltre affermato che ciò costituisce una “violazione aggravata”, che è definita nella regola FA E3.2, in quanto includeva un riferimento, espresso o implicito, alla nazionalità e/o alla razza e/o all’origine etnica».