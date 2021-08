Tottenham, Espirito Santo: «Ho parlato con Kane. Se ci sarà con il City? Vediamo domani»

Espirito Santo, tecnico del Tottenham, ha parlato della presenza o meno di Harry Kane nella sfida di domani contro il Manchester City

Nuno Espirito Santo, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Manchester City. Queste le sue parole su Kane, dopo che l’attaccante è tornato ad allenarsi oggi e potrebbe essere convocato per la partita contro quella che potrebbe essere la sua prossima squadra.

«Harry si è unito al gruppo oggi. Si è allenato e ovviamente abbiamo parlato, ma la conversazione è stata privata. Va tutto bene, si sta preparando, così come Romero. Giocherà? Domani abbiamo ancora un allenamento per decidere».