Tottenham, Postecoglou tuona sugli insulti social a Johnson

L’allenatore del Tottenham se la prende contro i leoni da tastiera che hanno insultato il calciatore degli Spurs

Una delle pagine più brutte del mondo del calcio rimangono gli insulti sui social. Questa volta ad esserne vittima è Brennan Johnson, esterno offensivo del Tottenham. A riguardo ha parlato Postecoglou, il suo tecnico.

POSTECOGLOU – «Le critiche sono una cosa e bisogna accettarle, ma sederti e scrivere qualcosa di offensivo in forma anonima…Dillo davanti a me, ti prendi un pugno sul naso e non lo farai più. Ma non lo faranno dal vivo»