Totti sulla lotta scudetto: «Io vedo favorite quelle tre squadre per il campionato. Su De Rossi...»

Francesco Totti ha parlato della lotta scudetto, sbilanciandosi così per quanto riguarda quelle squadre. Ecco il pronostico dell’ex Roma

Intervistato da TMW alla Padel Pro Am Cup a Viareggio Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato della lotta scudetto e non solo. Ecco un estratto della sua intervista, dove cita anche l’Inter di Simone Inzaghi tra le papabili squadre in lotta per il titolo tricolore. Le parole del calciatore:

STUPITO DA CONTE – «No, assolutamente. È un grande allenatore e ha una grande squadra. Napoli, Juventus e Inter sono le favorite per lo scudetto».

PISILLI – «Stiamo parlando di un grande giovane promettente e sono contento che la Roma abbia trovato un grande talento. Un grande giocatore e un ragazzo educato con i piedi per terra».

COME STA DE ROSSI – «Nessuno conosce meglio di me Daniele. È dispiaciuto per come è andata, per i tempi e per i modi. Nel calcio succedono queste cose e dalle cose negative si può ripartire».