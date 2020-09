Totti su Zaniolo: «E’ il talento più cristallino della nuova generazione»

Francesco Totti, bandiera della Roma, ha parlato di Nicolò Zaniolo nell’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica

«Zaniolo può diventare un grandissimo. È il talento più cristallino della nuova generazione, deve maturare come persona e in campo ma è inutile farla troppo lunga, succede a tutti i ventenni. Il consiglio migliore che gli posso dare è quello di legarsi a Lorenzo Pellegrini, perché è la persona che è, e perché da romano sa gestire bene privilegi e rischi del giovane campione in una città così differente dalle altre».