Il Manchester United si assicura le prestazione di Amad Diallo Traoré: niente passaggio al Parma per il giovane dell’Atalanta

Il Manchester United non bada a spese per Amad Diallo Traorè. Come riportato da Sky Sport, i Red Devils verseranno all’Atalanta 30 milioni più bonus per assicurarsi le prestazioni dell’ivoriano classe 2002.

Un esborso importante per un calciatore che ha già esordito e segnato in Serie A. Niente Parma dunque per il giovane ivoriano: a gennaio (causa permesso di lavoro) Traorè si trasferirà allo United.