Trionfo Inter: Dzeko spaziale, Barella domina

L’analisi delle prestazioni dei calciatori dell’Inter nella netta vittoria in Supercoppa italiana contro il Milan

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, si è concentrata sull’analizzare la prestazione dell’Inter nella finale di Supercoppa italiana contro il Milan tramite le pagelle.

Il migliore in campo è Edin Dzeko, premiato con un 8 pieno. Il bosniaco prima spalanca la porta per l’1-0, poi segna il secondo gol con un colpo di classe su Tonali. Perfetto anche Inzaghi, mentre il voto più basso è di Correa che non incide dalla panchina.