Tudor II ci riprova: striscia positiva per salvare di nuovo l’Udinese

Tudor II ci riprova: la striscia positiva dell’allenatore croato per salvare di nuovo l’Udinese

“Vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più“, recita un celebre adagio di volta in volta sulla bocca di chi diventa campione. Figurarsi, allora, quando ci si deve salvare. Non una, ma due volte: lo scenario a tinte bianconere che sta vivendo Igor Tudor a Udine. Chiamato una stagione fa per difendere la categoria a quattro giornate dalla fine, obiettivo puntualmente raggiunto.

E richiamato nel campionato in corso con analoghe speranze. Soddisfatte, almeno per ora. Perché i friulani non sono certo al sicuro in classifica, ma da quando è tornato il tecnico croato hanno infilato due vittorie ed un pareggio. Una striscia positiva che ha fatto tornare in sereno in casa Udinese. Grazie alla mano del poco considerato Tudor.