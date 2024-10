Turati svela: «Di Gregorio mi ha voluto a Monza, i miei idoli…»

Le parole di Filippo Turati, portiere del Monza, sul suo impatto con il club brianzolo al posto di Di Gregorio. Tutti i dettagli

Filippo Turati ha parlato ai canali ufficiali del Monza del suo impatto con il club brianzolo.

MONZA– «Sto molto bene, sono molto felice, la aspettavo da tanto tempo e speriamo di continuare così. Mi diverto come non so che cosa. È molto bello passare il tempo con i miei compagni di squadra, è veramente un bel gruppo».

SUCCESSORE DI GREGORIO– «Sono contento, ci sentiamo spesso. Voleva che venissi qua, sono molto felice».

IDOLI– «Handanovic, Oblak, Donnarumma».