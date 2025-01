Turci sullo Scudetto: «Non vedo favorite per il titolo se non quella squadra. Sulla Nazionale invece...»

Tommaso Turci, giornalista e bordocampista di Dazn, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra la lotta Scudetto e la Nazionale

Tommaso Turci, giornalista e bordocampista di Dazn, intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, quelli di InterNews24 tra Nazionale e Serie A.

Serie A, tra le squadre in lotta, la sua favorita per lo Scudetto?

«Da bordocampo squadre forti e convincenti come l’Inter non ne vedo. Vedo squadre estremamente belle e organizzate in tutti i reparti come l’Atalanta, ma è difficile pensare che la squadra di Inzaghi non vinca il campionato. Poi i risvolti psicologici dopo la Supercoppa possono esserci, ma se l’Inter si concentra partita dopo partita avrà più continuità di tutti gli altri. Il Napoli, per quanto sia una squadra diversa, con una fame diversa dall’anno scorso, mi sembra inferiore, mentre le altre son già staccate. Per me l’Inter resta la grande favorita e penso che lo sia con leggero margine. Poi si parla dell’Atalanta, molto bella da vedere, ma bisogna essere onesti sulla profondità di rosa »





2025 iniziato per la Nazionale di Luciano Spalletti, che si prepara ai prossimi impegni in Nations League e qualificazioni ai mondiali del 2026. Che percorso si aspetta dagli Azzurri

«Mi aspetto di vedere la capacità di Spalletti nel fare gruppo, di cercare di costruire una squadra che abbia veramente la sana ambizione di arrivare al Mondiale. Passa tanto anche dalla Nations League, perché dobbiamo cercare di battere la Germania per arrivare ad un percorso di qualificazione più semplice. Sono dell’idea che un ct come Spalletti sia intelligente e riuscirà a capire quali sono stati gli errori dell’Europeo e riuscirà a trasmettere la sua voglia di volere andare a giocarsi il Mondiale. Vivo personalmente con molta ansia la Nazionale e pensare che tra un anno non si possa essere li a giocarsi la Coppa del Mondo, mi fa venire male. Dobbiamo assolutamente evitare dei playoff, per noi sarebbero difficili da gestire a livello emotivo e psicologico»