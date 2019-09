Tv pirata, De Siervo: «Anche per questo ci sono pochi top player in Italia». L’ad della Lega Serie A commenta l’operazione “Eclissi”

A margine dell’evento di presentazione delle figurine Adrenalyn di Panini, l’ad della Lega Serie A De Siervo ha parlato alla stampa. Ecco le parole riportate da Repubblica: «Tv pirata? Ci aspettiamo che questa lotta continui».

«Probabilmente alcuni giocatori importanti in giro per il mondo non sono in Italia per questo motivo. I nostri presidenti sono degli eroi perché continuano ad investire».