Udinese-Avellino: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Bluenergy Stadium Udinese-Avellino per i 32esimi di Coppa Italia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Bluenergy Stadium di Udine va in scena la partita Udinese-Avellino, valida per i 32esimi di Coppa Italia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-4-1-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Payero, Kamara; Samardzic; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

AVELLINO (4-2-3-1): Matosevic; Floriani Mussolini, Bellich, Varnier, Mignanelli; Buglio, Leone; Pierobon, Romeo, Piscopo; Artistico. Allenatore: Pazienza.

Orario e dove vederla in tv

Udinese-Avellino si gioca alle ore 18:30 di venerdì 8 agosto. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1. Per vedere la partita in streaming, Mediaset permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app Mediaset Infinity scaricabile su Pc, tablet e smartphone.