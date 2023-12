Udinese, Balzaretti: «Soddisfatti di Samardzic, è in fiducia»

Le parole di Federico Balzaretti, direttore sportivo dell’Udinese, sul momento di Lazar Samardzic. Tutti i dettagli

Federico Balzaretti, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato a DAZN nel pre partita della gara contro il Verona

PARTITA – «Siamo abituati a lavorare a ritmi alti, per cui i ragazzi sono sicuramente preparati per affrontare una squadra che fa dell’intensità fisica un’arma predominante. I punti in palio sono importanti, è una partita che ci può portare in una posizione tranquilla, comunque manca tanto è ogni scontro diretto è importante. Vogliamo rendere felice il nostro pubblico. Vogliamo regalare a noi stessi e ai tifosi una gioia che in casa manca da troppo tempo».

SAMARDZIC – «Sappiamo che è un giocatore di assoluta qualità e il fatto che stia giocando sempre da titolare mostra la fiducia che il mister nutre nei suoi confronti. Siamo soddisfatti delle sue prestazioni ma non ci dobbiamo accontentare, ha una professionalità straordinaria e una grande umiltà, siamo molto positivi sull’apporto che può dare alla squadra. E’ importante il contributo dei singoli, ma siamo un gruppo ed è importante l’apporto di tutta la rosa».