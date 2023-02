Udinese, Beto: «Ha ragione Sottil, in futuro…»

Le parole di Beto, attaccante portoghese dell’Udinese, dopo il pareggio per 2-2 contro lo Spezia. Tutti i dettagli

Beto ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio tra Udinese e Spezia.

PAROLE – «Tutto quello che ha detto Sottil è vero, oggi è stata una bella partita ma non abbiamo portato a casa i tre punti. Continuiamo a prendere gol che non dobbiamo prendere, dobbiamo solamente lavorare. Abbiamo pareggiato, ribaltato ma dopo il 2-2 abbiamo continuato a cercare il gol ma dobbiamo continuare solamente a lavorare. Ho sbagliato qualcosa, devo lavorare per sbagliare di meno. Noi come gruppo stiamo bene insieme, è un momento dove vogliamo vincere. Entriamo in campo per vincere, non dobbiamo continuare così».