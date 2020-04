Udinese, Carnevale: «Milik? Interessamento della Juve non mi sorprende»

Milik Juve, il direttore dell’area scouting dell’Udinese Carnevale commenta le voci sull’interesse dei bianconeri nei confronti della punta

Nel corso dell’intervento ai microfoni di Radio Marte, il direttore dell’area scouting dell’Udinese, Andrea Carnevale, ha espresso il suo parere sul presunto interesse della Juventus verso Milik, attaccante del Napoli.

«Non mi sorprende l’interessamento della Juventus, sono un tifoso di Milik. Secondo me è un grande attaccante, ha avuto infortuni che hanno condizionato il suo rendimento. Spero che il Napoli non decida di perderlo. Per quanto mi riguarda deve ancora esplodere. Musso? È un portiere forte, ma diventerà ancora più forte. Il Napoli deve tenere assolutamente Meret».