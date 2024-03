Udinese, Cioffi: «Samardzic e Pereyra possono convivere, il Toro..»

Le parole di Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, nella conferenza stampa in vista del Torino. I dettagli

Gabriele Cioffi ha parlato nella conferenza stampa in vista di Udinese-Torino.

PEREYRA E SAMARDZIC– «Contro la Lazio ho avuto il dubbio tra Payero e Samardzic, ho scelto in maniera un po’ diversa. Non escludo che presto potremo vedere la convivenza. Thauvin? “E’ un due volte campione del mondo, con le giovanili e con la nazionale maggiore, io l’ho messo in panchina. Ha chiesto umilmente spiegazioni lavorando forte sempre, si sta ritagliando il posto che si merita».

TORINO– «Masina è ragazzo estremamente intelligente e professionista, sono contento stia raccogliendo quanto ha seminato. Cercheremo di essere più aggressivi e sfrontati aggiungendo un pizzico di gioco in più rispetto a quanto stiamo portando ultimamente. Le partite del Torino le guardo tutte, ho visto prestazioni ottime, mi aspetto una squadra che verrà qui per cercare bottino pieno e troverà in noi una squadra determinata a prendere il bottino pieno».