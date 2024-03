Udinese Cioffi: l’allenatore a rischio, i problemi sono tre

Udinese, Cioffi a rischio esonero: i problemi della squadra friulana sono tre come riportato da La Gazzetta dello Sport

La sconfitta con il Toro ha vanificato i complimenti ricevuti dopo l’exploit all’Olimpico con la Lazio e in casa Udinese si sta ragionando se fare un nuovo cambio di allenatore, dopo che Gabriele Cioffi aveva sostituito Andrea Sottil. I problemi del mister sembrano principalmente tre: in casa non riesce a far valere il fattore campo, con una sola vittoria in 15 incontri; le sue recenti dichiarazioni hanno avvelenato l’ambiente, i tifosi si sono sentiti attaccati dopo che lui ha detto che i suoi giocatori avvertono un’eccessiva pressione; infine, alcune scelte di formazione sono apparse abbastanza discutibili.

Anche per questo La Gazzetta dello Sport oggi lo stronca con un duro 4,5: «Fischiato come tutta la squadra, contestato anche dai più miti, pone rimedio tardi alla superiorità iniziale sul Torino. Onesto nell’ammettere alcuni errori, ma non c’è sintonia con l’ambiente. E con i giocatori?»