Udinese, Cioffi: «Raccogliamo poco, la squadra merita di più»

Le parole di Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, nel post partita della gara contro il Monza. I dettagli

Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Udinese-Monza, terminata 0-0.

PAROLE – «Usciamo un po’ con l’amaro in bocca. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, andava chiusa la partita lì. Nel secondo tempo, appena si è spento Thauvin che dal 60’/65′ boccheggiava, abbiamo faticato. Con l’uscita di Tucu abbiamo guadagnato in fisicità e spinta in verticale con Ehizibue, ma abbiamo perso un palleggio. Era l’arma che ci serviva di più».