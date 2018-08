Si è concluso positivamente lo scambio tra Udinese e Atalanta che ha visto coinvolti D’Alessandro e Ali Adnan

Il club friuliano ha reso noto tramite il proprio sito l’acquisto dell’esterno dall’Atalanta: «Udinese Calcio comunica di aver acquistato – con la formula del prestito con diritto di riscatto – Marco D’Alessandro, centrocampista romano classe 1991. D’Alessandro arriva dall’Atalanta e giocherà in maglia bianconera per la stagione sportiva corrente. Cresciuto nelle giovanili della Roma, con la quale ha esordito in Serie A nel marzo 2009, ha vestito le maglie di Grosseto, Bari, Livorno, Verona, Cesena, Atalanta e Benevento.La scorsa stagione ha disputato 16 gare con i sanniti segnando una rete all’Inter»

Questa invece la parte che riguarda il passaggio dell’iracheno agli orobici: «Nella trattativa che ha portato D’Alessandro a Udine è stato inserito Alì Adnan: il difensore iracheno va all’Atalanta a titolo temporaneo con diritto di opzione.Con la maglia bianconera Alì ha collezionato 70 presenze e due gol in tre stagioni. Dalla Società un sincero in bocca al lupo per il futuro!»