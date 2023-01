Udinese, Deulofeu torna ad allenarsi in gruppo

Udinese, Deulofeu torna ad allenarsi con il resto della squadra: il report dell’allenamento odierno dei friulani

Buone notizie per Sottil e l’Udinese: Gerald Deulofeu è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, avvicinandosi quindi al suo rientro in campo. Di seguito il report del club.

«Allenamento al pomeriggio per i bianconeri. Nel programma di oggi, navette e test atletici prima di concentrarsi su esercitazioni sul possesso palla e tattica. Rientro in gruppo per Gerard Deulofeu. Domani in programma una seduta pomeridiana».