Udinese, EMERGENZA per la gara contro l’Inter. Runjaic pensa ad un NUOVO PIANO

Udinese, 2 ASSENTI fra i friulani contro l’Inter: Runjaic pensa al CAMBIO MODULO? Ecco cosa filtra sulle idee del tecnico bianconero

Domani andrà in scena Udinese Inter e il tecnico dei friulani, Kosta Runjaic fa la conta dei calciatori su cui potrà contare per la sfida contro i Campioni d’Italia in carica: sicuri assenti saranno Payero e Giannetti. Tuttosport poi sottolinea come Kristensen e Kamara stanno recuperando, ma potrebbero rimanere fuori per evitare ricadute: occorre una nuova strategia.

Lo stesso Runjaic ha fatto sapere al termine del match di Coppa Italia contro la Salernitana che potrebbe anche passare in futuro alla difesa a quattro (anche se finora ha sempre alternato il 3-5-2 e il 3-4-2-1).