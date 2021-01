Udinese, Gotti: «Bilancio negativo. Lasagna? Non so niente»

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro l’Inter: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Credo che la prestazione faccia il paio con quella dell’Atalanta, sicuramente la voglia di sacrificio è stata uguale, poi cambia l’avversario. Quando ho visto il tiro di De Paul l’ho vista uscire di poco, ho cullato per un attimo un bel pensiero».

BILANCIO – «Il bilancio è negativo secondo me, per quello che ha fatto la squadra in campo, e non per le aspettative, meritavamo più punti. Però dobbiamo essere realisti e pensare che alla prossima affronteremo uno Spezia che è a pari punti con noi in classifica, un match importante».

FUTURO LASAGNA – «Non ne ho idea».

OBIETTIVI – «Per il girone di ritorno vogliamo fare più punti possibili e raccogliere quanto meritiamo».