Udinese, il METODO RUNJAIC: giorno libero per la squadra, ma con la Roma PRONTI A RIPAGARLO

Tra le novità portate da Runjaic nell’Udinese una nuova gestione molto ‘Bastone e carote’: ieri riposo premio, la squadra pronta a ripagarlo a Roma

L’Udinese si gode questa settimana – corta – da capolista e il tecnico Runjaic decide di premiare la squadra con un giorno libero. Ieri tutti sul divano a vedere la Champions League – con la suggestione di giocarla il prossimo anno? – e oggi ripresa dell’allenamento in vista della Roma.

Come riportato dal Messaggero Veneto, la squadra ha apprezzato i cambiamenti portati dal tecnico tedesco nella gestione degli allenamenti: durante la sosta nazionali per esempio ha spostato l’amichevole dal giovedì al mercoledì per poi concedere il week-end lungo di riposo ai suoi. E sul campo lo stanno ripagando, come si è visto contro il Parma: un secondo tempo in crescendo fino alla vittoria che vale, per una settimana corta, il primo posto.