Udinese, infortunio al ginocchio per Payero: le condizioni

Il centrocampista dell’Udinese di nazionalità argentina si è infortunato al ginocchio durante la sosta

Martin Payero, centrocampista dell’Udinese, si è infortunato in allenamento subendo un trauma in allenamento e riportando un’elongazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Brutte notizie dunque per Runjaic che dovrà fare a meno del proprio calciatore per circa un mese. Payero ha comunque già iniziato l’iter riabilitativo, in modo da potersi mettere a disposizione dell’Udinese il prima possibile.