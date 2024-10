Udinese, Inler: «Runjaic ha dato serenità, la squadra sente una cosa…»

Le parole di Gokhan Inler, dirigente dell’Udinese, sul progetto del club friulano con Kosta Runjaic. Tutti i dettagli in merito

Gokhan Inler, dirigente dell’Udinese, ha parlato a TV12 del progetto del club friulano.

RUNJAIC – «Il mister ha portato più stabilità e serenità e devo dirgli grazie. Parlo ogni giorno con i giocatori se ne hanno bisogno. Non voglio che abbiano dubbi, ma si devono concentrare sul calcio. Dal primo giorno abbiamo toccato ovunque, sia mentalmente che tatticamente. I risultati ci danno soddisfazione e abbiamo giocato solo tre mesi. Ma non siamo arrivati ancora da nessuna parte, rimaniamo con i piedi per terra».

TIFOSI – «Abbiamo cercato di avvicinare società e tifosi. Sono cresciuto con l’Udinese e quando giocavo io la tifoseria era molto vicina. Si sentiva la mancanza di questa cosa e volevo fare in modo di recuperarla: gli allenamenti all’aperto sono stati una nostra idea. Questo ci aiuta tantissimo, i ragazzi sentono che l’aria è cambiata».

THAUVIN – «Florian è un bravissimo ragazzo che merita quello che sta avendo. L’anno passato è stato difficile per lui; ci ho parlato tanto e vedevamo che si impegnava dal primo giorno sempre. Quando è libero di testa è fortissimo, è un grande leader, silenzioso ma importante perché sa gestire la squadra. Anche io sono stato così. Lo vedo bene nel suo ruolo».

BRENNER – «Il discorso su di lui è importante. Si sapeva che l’anno scorso ha avuto dei problemi non giocando tanto. È una cosa a cui tengo e per questo sono sempre stato sincero e rigido con lui. Sta facendo sacrifici ogni giorno, si allena bene e sa che quest’anno contiamo su di lui. Adesso abbiamo due sistemi di gioco, 3-4-3 e 3-5-2, e lo vediamo più offensivo perché ha una qualità incredibile. Chiaramente siamo in un processo in cui dobbiamo trovare bene il suo ritmo, ma sappiamo che può dare ancora tantissimo».

LUCCA – «Lucca merita questo esordio, l’anno scorso a livello individuale ha fatto bene e quest’anno cerchiamo di svilupparlo ancora di più perché ha le capacità per diventare un grande attaccante. Sta facendo bene e grazie anche a Spalletti che finalmente lo ha convocato. Siamo contentissimi per lui e farà la sua strada».