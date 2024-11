Udinese Juve, Nani: «Obiettivo? Prima la salvezza. Il mister ci ha impressionato sotto questo aspetto»

Gianluca Nani, direttore sportivo dei friulani, ha parlato nel pre-partita di Udinese Juve: le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn

Gianluca Nani, direttore sportivo dei bianconeri friulani, ha parlato così a Dazn nel pre partita di Udinese Juve, match che si giocherà al Bluenergy Stadium e valido per l’undicesima giornata della Serie A 2024/25.

SULLE POLEMICHE DEL MATCH PRECEDENTE – «La partita è finita la sera stessa e si prepara la prossima. Giochiamo contro una squadra grandissima. È un’opportunità per tutti noi».

OBIETTIVO –«Noi vogliamo e dobbiamo salvarci. Poi fa piacere la classifica che è buona ma l’obiettivo è arrivare a 40 punti possibilmente prima dell’anno scorso».

SU RUJAIC – «È una persona molto positiva, sempre sorridente. Ma è determinato e quando serve è severo. Gli piace fare un calcio propositivo, attaccare ed è stata una buona scelta».

SULL’ALLENATORE – «Noi facciamo scouting non solo sui calciatori ma anche sugli allenatori. Cerchiamo il talento. Il mister ci ha impressionato per come aveva affrontato certe partite di Conference League. Faceva un calcio che sembrava interessante. Noi abbiamo dei talenti importanti, abbiamo un 2008 in panchina e altri sono nel mirino però noi impostiamo il lavoro in questo modo».