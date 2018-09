Udinese-Lazio gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 6ª giornata di Serie A – VIDEO

E’ iniziata Udinese-Lazio, partita in programma per il sesto turno di campionato. Dopo tre vittorie consecutive, la Lazio non vuole fermarsi e punta al quarto successo di fila per arrivare al meglio al derby di sabato pomeriggio. Dall’altra parte l’Udinese vuole proseguire il buon stato di forma di questo inizio stagione.

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Stryger, Ekong, Nuytinck, Samir; Fofana, Mandragora, Barak; Machis, Lasagna, De Paul. Allenatore: Velazquez.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Luiz Felipe; Patric, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

UDINESE-LAZIO 0-1 – Acerbi! Prima gioia in maglia biancoceleste per il difensore. Bravo a sfruttare una spizzata di testa di un suo compagno e battere Scuffet a porta sguarnita

UDINESE-LAZIO 0-2 – Bellissimo gol di Correa, bravo a saltare il suo diretto avversario Larsen, e battere Scuffet con un preciso diagonale