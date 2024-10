Udinese, Marino: «Ecco in cosa mi ha colpito Runjaic»

L’ex direttore sportivo dell’Udinese è intervenuto per parlare di varie tematiche riguardanti le Zebre

Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo dell’Udinese, ha rilasciato un’interessante intervista al Messaggero Veneto affrontando vari argomenti sulla squadra bianconera, tra le sorprese di questo inizio di Serie A.

SERIE A –«Il terzo posto dell’Udinese è un risultato lusinghiero che passa attraverso belle prestazioni come quella con la Lazio, a mio avviso la migliore, ma anche per risultati un po’ fortunosi come con Bologna e Como. La classifica è però quella che conta e questa è la terza miglior partenza di sempre. Rispetto alla squadra di Sottil, che vinse 3-1 con l’Inter e 4-0 con la Roma, questa è un’Udinese più equilibrata e solida»

EUROPA – «Se dobbiamo parlare di Europa mancano un paio di giocatori, soprattutto sulle corsie esterne, dove ho ancora negli occhi Molina e Udogie. Se si vuole puntare ad altri obiettivi bisogna operare a gennaio. Ho la sensazione che questa Udinese non possa crollare mai e rivedo in Thauvin il leader che era Deulofeu. Lucca? E’ un giocatore che può dividere le valutazioni. Non ha l’aggressione alla profondità che ha Davis e deve migliorare spalle alla porta, ma se avesse i rifornimenti giusti farebbe tanti gol»

SANCHEZ E RUNJAIC – «Sanchez? Una bellissima suggestione, mi auguro stia bene il prima possibile. Sulla carta dovrebbe essere l’uomo spacca partite. Runjaic? Mi ha colpito, mi dà la sensazione di un grande allenatore carismatico e psicologo. Vedo giocatori più determinati e cattivi»