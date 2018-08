Il figlio dell’ex Premier ha stregato gli addetti al lavoro friulani, riuscendo a superare il provino

Si direbbe che ogni tot anni, l’Udinese decida di scommettere su un figlio d’arte politico. Tredici anni fa, acquistarono tra lo sgomento dei tifosi un certo Saadi Gheddafi, figlio dell’ex dittatore libico Muhammad Gheddafi. Saadi, fece anche parte della rosa del Perugia di Gaucci , riuscendo a debuttare in Serie A oltre che ad essere il capitano della nazionale del suo paese. Riuscì anche a farsi squalificare per doping. Insomma, nella sua carriera e nella sua vita, ne ha vissute di tutti i colori.

Sempre nello stesso ambiente, ha fatto scalpore il tesseramento del club di Pozzo di Francesco Renzi, classe 2001 che verrà aggregato alla primavera. Il figlio dell’ex Premier ha iniziato la sua breve carriera all’Affrico di Firenze segnando a valanga, ottenendo anche la convocazione con la nazionale dilettanti Under 17. Dopo un provino non andato a buon fine con il Genoa, ecco la grande occasione in bianconero. Vedremo che ne sarà della sua carriera e vita, sperando che almeno lui non venga torturato pubblicamente dalle milizie islamiche.