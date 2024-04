Udinese Roma, il comunicato del club sulle condizioni di N’Dicka

Nessun tesserato di Udinese e Roma parlerà dopo la sospensione della partita, causata dal malore di N’Dicka

Dopo i minuti carichi di tensione nel finale di Udinese-Roma, sospesa dopo il malore di Evan N’Dicka, come riportato da DAZN nessuna delle due squadre manderà a parlare i propri tesserati, a causa dello shock che questo incidente ha avuto, in particolare tra i giocatori giallorossi.

La Roma intanto ha rilasciato un comunicato sulle condizioni del calciatore: «A seguito di un malore accusato in campo da Evan Ndicka, #UdineseRoma è stata sospesa. Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Forza Evan, siamo tutti con te!»