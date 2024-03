Samardzic: «Inter? La verità è questa, su Juve e Napoli...»

Le parole di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, sul mancato trasferimento all’Inter. I dettagli

Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, ha parlato a La Repubblica della trattativa di mercato con l’Inter e del suo futuro.

LE PAROLE – «Sono stato vicino all’Inter, poi è successo qualcosa, ma niente di grave. Saltata per il ruolo di mio papà? Non voglio tornare sull’argomento, aggiungendo un’altra pagina a questa storia. Sono io ad avere scelto di lavorare con mio padre, non è stato lui a proporsi. E ho fatto bene. Dal punto di vista tecnico e contrattuale lo aiuta un amico, un avvocato. Napoli e Juve? Di questo non so niente. Comunque non è il momento per pensare al futuro, adesso dobbiamo salvarci con l’Udinese, poi vedremo».

