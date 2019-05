Udinese, Tudor in prima linea per la salvezza. Match point con la Spal

L’arrivo di Tudor sulla panchina dell’Udinese ha consentito di ottenere risultati positivi. Con la Spal una grande occasione

Quanto sembrano lontani i tempi in cui Alexis Sanchez sfrecciava sulla fascia o Di Natale segnava gol da cineteca. Sono passati soltanto pochi anni, in cui l’Udinese sembra aver totalmente cambiato il suo volto. Annate difficili, le ultime, ma mai quanto questa. Tre allenatori nella panchina friulana, una stabilità che non si è mai vista e di cui si ha ora un accenno solamente con Tudor. Decisivo l’arrivo dell’allenatore croato, perché con Nicola il meccanismo non girava proprio più.

Il tecnico ha una media punti a partita di 1,50. Non un dato eclatante, ma certamente utile per la salvezza. I friulani sono ancora in piena bagarre, ma domani alle ore 15.00 hanno la possibilità di fare un grosso passo in avanti verso la permanenza in A. Alla Dacia Arena verrà ospitata la Spal, che ormai non ha più problemi di classifica. La differenza di motivazioni potrebbe fare la differenza.