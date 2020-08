UFFICIALE – Arsenal, colpo Champions: arriva Willian

Adesso è ufficiale: Willian è un nuovo giocatore dell’Arsenal. L’attaccante brasiliano, infatti, ha firmato oggi tre anni di contratto con il club londinese. Il giocatore resta a Londra dopo la sua avventura con il Chelsea. Ecco il comunicato ufficiale da parte della società biancorossa:

🗞 Brazil international @WillianBorges88 has signed a three-year deal to join us ahead of the 2020/21 season

— Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020