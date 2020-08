Il Chelsea dice addio a Willian in scadenza di contratto. L’esterno brasiliano andrà all’Arsenal

Dopo sette anni in maglia Blues, Willian lascia il Chelsea. Il contratto dell’esterno è scaduto, non è stato rinnovato e il brasiliano ha così salutato Stamford Bridge a parametro zero.

Il club londinese ha detto addio a Willian attraverso il proprio sito ufficiale. Ora, per il classe 1988 la nuova avventura all’Arsenal con cui ha raggiunto un accordo della durata di tre anni.